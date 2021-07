2 Im Fokus von Rewe: die "Markthalle" Auf Gehrn. (Archivfoto) Foto: Maier

Rewe hat die Fühler nach der "Markthalle" im Balinger Gewerbegebiet Auf Gehrn ausgestreckt. Verhandlungen über eine Übernahme sind im Gange, eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.

Balingen - Der Kölner Supermarktkonzern will sich sowohl die Markthalle in Balingen als auch die in Oldenburg einverleiben. Deshalb wurde ein Fusionskontrollverfahren beim Bundeskartellamt eingeleitet. Dieses hat inzwischen dahingehend entschieden, dass einer Übernahme nichts im Wege steht.

Wie der Leiter der Rewe-Unternehmenskommunikation, Raimund Esser, auf Anfrage mitteilt, sei es richtig, dass die Rewe den unter "Markthalle" firmierenden Real-Markt in Balingen übernehmen möchte. "Da wir uns noch in laufenden Vertragsverhandlungen befinden, bitten wir um Verständnis, dass wir uns aktuell in der Öffentlichkeit zu weiteren Details nicht äußern möchten", so Esser weiter. Grundsätzlich sei Balingen für die Rewe ein interessanter Standort. "Wir gehen davon aus, dass die laufenden Verhandlungen zu einem positiven Ergebnis führen werden."

Die Verhandlungen werden mit der russischen Investorgruppe SCP geführt, die die Metro-Tochter Real übernommen hatte. Ein Großteil der ursprünglich 279 Real-Filialen sollen weiterverkauft werden, was zum Teil auch schon geschehen ist.

Nach fast einjähriger Schließung und rund sieben Monaten Bauzeit war der Real-Markt Auf Gehrn Mitte 2019 unter dem neuen Namen "Markthalle" wieder eröffnet worden. Seither ist Real im Gewerbegebiet nur noch an einem Standort vertreten; am früheren zweiten vis-a-vis firmiert inzwischen ein Edeka-Markt.

Rewe ist in Balingen kein unbekannter Supermarkt. Von 2008 bis 2018 hatte der Lebensmittelhändler rund 1500 Quadratmeter im City Center in Balingens Stadtmitte gemietet. Die wirtschaftliche Rentabilität war nicht mehr gegeben, wurde als Grund für den Rückzug genannt.

City Center: wie weiter?

Auf die Frage, ob es Interessenten für die verwaiste Fläche gibt, teilt ein Sprecher der Mec Metro-Ece Centermanagement GmbH & Co. KG mit, "dass das City Center Balingen für unsere Kunden nach wie vor eine wichtige Einkaufsstätte" sei. Im Laufe der Zeit sei dort ein attraktiven Branchen- und Mietermix aufgebaut worden, der maßgeschneidert die Nachfrage vor Ort befriedige. "Daher freuen wir uns, hier nach wie vor von einem attraktiven Standort sprechen zu können."

Einzelhändler gingen aus nachvollziehbaren Gründen bei ihrer Expansion derzeit viel vorsichtiger vor, als es noch vor anderthalb Jahren der Fall war, so der Mec-Sprecher weiter. Nachvermietungsprozesse dauerten so mitunter länger an. "Bei besagter Fläche führen wir derzeit eine Reihe von Gesprächen. Gleichwohl ist uns eines dabei besonders wichtig: ein passgenauer und nachhaltiger Mietermix", betont der Sprecher. Denn das City Center soll auch zukünftig als lebendiger Handelsstandort in Balingen erhalten bleiben, an dem ein attraktives Einkaufen möglich sei.