Reaktivierung der Kandertalbahn: Steuergelder sinnvoller ausgeben

Damit auf der Kandertalbahntrasse eine S-Bahn fahren könnte, müsste viel Geld investiert werden. Unser Leser Uwe Stiebi hat dazu folgende Meinung.







Sind angesichts der prekären Haushaltslage von Kreis und Kommunen die 2,6 Millionen Euro für die Vorplanung der Reaktivierung der Kandertalbahn noch zu rechtfertigen? In regelmäßigen Abständen ist aus der Zeitung zu erfahren, dass die Finanznot in den Kommunen immer größer wird. So war auch am Donnerstag, 31. Juli, wieder zu lesen, dass „seit Jahren … Kommunalverbände vor der prekären Lage der Kommunalfinanzen (warnen). Nun kommt eine Studie der Bertelsmann Stiftung zu dem Schluss: Die Lage dürfte sich noch verschlimmern.“