Reaktivierung der Kandertalbahn: Kandern übernimmt fast doppelt so hohen Kostenanteil

Der Kanderner Gemeinderat stimmt einer erweiterten Kostenbeteiligung für die Grundlagenermittlung und Vorplanung zur Reaktivierung der Kandertal-S-Bahn zu.
Es sei nun jahrelang und vielfach über das Projekt diskutiert und sich mit Pro und Contra auseinandergesetzt worden, sagte Bürgermeisterin Simone Penner in der Sitzung. Mit Bedauern sei zur Kenntnis genommen worden, dass sich Binzen und Weil am Rhein finanziell nicht an den Vorplanungskosten beteiligen werden. Ohne Frage seien das Vorhaben an sich und die Kostenbeteiligung eine große Herausforderung für Kandern, aber: „Fortschritt ist nie entstanden, weil Menschen im Ist-Zustand verharren, sondern weil man Chancen zulassen muss“, konstatierte sie.