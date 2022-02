1 Nur mit größerem Aufwand lassen an engen Stellen Radweg und Bahntrasse ein Miteinander zu. Foto: Wegner

Schramberg/Schiltach - Natürlich kam auch die Frage auf ­– Lars Henker stellte sie als erster­ –­ ob die Strecke Schiltach-Schramberg überhaupt wieder reaktiviert werden kann, weil sie schon "entwidmet" ist? "Wenn Ersatz für den Radweg geschaffen werden kann, ist das kein Problem", versicherte Armin Fenske, der die Studie ausgearbeitet hat.

Mehrere Engstellen

Dreh- und Angelpunkt ist und bleibt also der beliebte und gut genutzte Radweg. Mehrere Teilnehmer äußerten sich skeptisch zu dessen Verlagerung. So gebe es mindestens fünf Stellen ohne genug Platz für Radwege und Bahn, zählte ein Diskussionsteilnehmer auf. Teilnehmer "Maephis" aus Schiltach gab seinem Vorredner recht und sieht "überhaupt keine Möglichkeit, den Radweg zu platzieren, außer im Bach oder durch Brücken". Was die Kosten in die Höhe treibe. Besonders die Engstelle beim Unternehmen BBS in Hinterlehengericht sei sehr problematisch.

Schienen und Räder könnten sich Teilstrecke teilen

Andreas Müller von der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft sieht dafür nicht so schwarz: "Auf kurzen Strecken könnte man die Bahn auch mit Ampelregelung im Straßenbereich fahren lassen." Oder umgekehrt: Wenn die Räder abschnittsweise im Schienenbereich fahren, gäbe es wie in der Schweiz Spezialgummilösungen, um die Schienen für Räder ungefährlich zu machen. "Am Platzproblem muss das Projekt nicht scheitern, die detailliertere Machbarkeitsstudie wird sich damit beschäftigen", erklärte Fenske. Spätestens dann wird ein Ortstermin und die Begehung der Strecke fällig.

600 bis 800 Fahrgäste täglich

Diskutiert wurde auch über die in Frage kommenden Schienenfahrzeugtypen, die für die Fußgängerzone in Schramberg nicht zu breit sein dürfen, über die Aufteilung des Zugs ("Flügelkonzept") in Schiltach und das Problem der Bahnsteighöhe, allesamt aber wohl keine Kandidaten für ein K.o.-Kriterium. Das gilt nach Fenske auch für die Fahrgastzahlen. Er hat Modellrechnungen angestellt, die mit den Busfahrgastzahlen der Gesamtlinien abgeglichen wurde, sodass mit 600 bis 800 Fahrgästen pro Tag zu rechnen sei, was nach der Landesvorgabe für eine Reaktivierung ausreiche.

Streckenverlängerung bis Sulgen?

Einen interessanten Diskussionsbeitrag lieferte auch Martin Ludwig aus dem Raum Karlsruhe: "In Schramberg ist der Stadtteil Sulgen viel stärker gewachsen als die Talstadt. Man sollte eine Verlängerung der Bahn auf den Sulgen im Konzept nicht grundsätzlich verbauen." Sehr reizvoll, aber aufwendig und entsprechend nicht günstig, waren sich die Teilnehmer einig.

"Es ist noch ein weiter Weg"

Am Ende der Diskussionsrunde dankte Moderator Matthias Beß Armin Fenske für seine Studie und dass er sich der Diskussion gestellt habe. "Es ist noch ein weiter Weg, bis sich etwas bewegt. Sicher wird man noch weitere Ideen und Erfahrungen anderer aufnehmen. Aber das Potenzial für die Bahnlinie ist vorhanden und sollte gehoben werden", erklärte Beß. "Man muss sich noch viele Gedanken zum Projekt machen, aber dafür kommt ja dann die ausführliche Studie", sprach Fenske das Schlusswort.