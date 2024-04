Der VfB Stuttgart gewinnt gegen Eintracht Frankfurt verdient mit 3:0 und überragt dabei vor allem in der ersten Halbzeit. Wir haben die besten Reaktionen der Fans auf X, ehemals Twitter, zusammengefasst.

Der VfB hat sein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt hochverdient mit 3:0 gewonnen. Auf X feierten die Fans die Leistung der Mannschaft – auch wenn die Stuttgarter es in der zweiten Halbzeit deutlich ruhiger angehen ließen.

In schönstem Schwäbisch freut sich etwa dieser Nutzer über die sehr gelungene Saison: „Alder Latz isch des geil!“

Ein anderer VfB-Fan freut sich ebenso, kann die Saison, die mit der Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb enden wird, aber offenbar noch nicht so recht fassen. „Es ist immer noch so surreal“, schreibt er bereits in der ersten Halbzeit beim Stand von 3:0.

Einige Nutzer heben aber auch einzelne Spieler hervor. So lobt hier etwa ein Fan nicht nur Torschütze Leweling, sondern auch Vorbereiter Undav nach dem 3:0:

Und ein weiterer Fan möchte auch Keeper Bredlow hervorheben, der spontan für Stammkraft Nübel einspringen musste.

Zum Beginn der zweiten Halbzeit zündeten dann beide Fanlager Pyrotechnik. Bei den Stuttgartern dürfte der schwarze Rauch auch mit den anhaltenden Machtkämpfen im Club zusammenhängen. Eines ist jedenfalls klar: „Die Hütte brennt“.

Ganz ohne Worte kommt dieser User hier aus. Guirassys Jubel spricht aber auch wirklich für sich!

Zum Abschluss lobt dieser Nutzer dann noch die gesamte Leistung der Stuttgarter über die Saison hinweg, auch und gerade im Kontext der letzten Jahre.

Und dieser User wirft schon einmal einen Blick voraus auf nächste Woche.

Im nächsten Spiel muss der VfB dann nämlich auswärts ran. Am kommenden Sonntag, den 21. April, geht es um 15.30 Uhr in Bremen gegen Werder.