Reaktionen zum Deutschland-Spiel: „Wenn der Ball auf das deutsche Tor kommt, ist er drin. Das ist Neuers Aura“

Die deutsche Mannschaft präsentiert sich gegen Ecuador in keinem guten Zustand. Den meisten Gesprächsstoff liefert Torhüter Manuel Neuer.
Die deutsche Mannschaft hat das abschließende Gruppenspiel bei der Fußball-WM mit 1:2 gegen Ecuador verloren. Das Ergebnis hat zwar keine Auswirkungen auf den Einzug ins Sechzehntelfinale, große Hoffnung für die K.o.-Runde macht es aber auch nicht. Die deutsche Mannschaft bekam einen Denkzettel verpasst. Das sehen auch die Fans der Nationalmannschaft so. Ein Blick ins Netz: