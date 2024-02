23 Erneut hat der VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg ein Tor nach einem Eckball kassiert. Foto: AFP/THOMAS KIENZLE

Nach dem 3:1-Sieg gegen den SC Freiburg beklagen die Fans des VfB Stuttgart eine harte Spielweise der Gegner – und Abwehrprobleme bei Eckbällen.









Ein Blitzstart des VfB Stuttgart hat beim Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg zu einem 3:1-Sieg geführt am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der VfB traf bereits in der dritten und siebten Minute und spielte von der 20. Minute an in Überzahl – machte es aber noch spannend.