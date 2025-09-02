Reaktionen zu den VfB-Transfers: „Der Neckar der wird weiter fließen, doch wer soll jetzt die Tore schießen?“

Es ging nochmal rund vor der Schließung des Transferfensters am Montagabend. Der VfB Stuttgart hat sich kurzfristig die Dienste zweier Spieler gesichert. So reagieren die Fans.
Die Zeit der Spekulationen, Gerüchte und Wechselspielchen ist vorbei. Am Abend des 1. September hat das Transferfenster in der Fußball-Bundesliga geschlossen – und auch der VfB Stuttgart hat nochmal nachgelegt. Einen Teil der 85 Millionen Euro, die der Club aus Cannstatt mindestens für Stürmer Nick Woltemade eingestrichen hat, hat er reinvestiert.