Reaktionen nach dem Derby: Erleichterung beim SC Freiburg – Enttäuschung beim VfB Stuttgart

Während der SC Freiburg nach dem 3:1-Sieg feierte, war Trainer und Spielern des VfB Stuttgart die Enttäuschung über die Niederlage anzumerken.
Es war die 86. Minute, in der im Freiburger Europa-Park-Stadion alle Dämme brachen. Und das nicht nur auf der Tribüne. Denn als der nach gut einer Stunde für Vincenzo Grifo eingewechselte Derry Scherhant zum 2:1 für den SC Freiburg traf, gab es auch für Trainer Julian Schuster kein Halten mehr. Aus seiner Coaching-Zone sprintete er bis fast zur Grundlinie vor der Südtribüne und schrie seine Freude über den Führungstreffer heraus.