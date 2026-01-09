Reaktionen in Horb und Rottenburg: Überprüfen Banken nach Millionen-Diebstahl ihre Sicherheit?

Nach dem Millionendiebstahl aus Schließfächern einer Sparkasse in Gelsenkirchen kündigen manche Banken in der Region an, ihre eigene Sicherheit zu überprüfen.
Mit einer Beute von möglicherweise mehr als 100 Millionen Euro konnten bislang unbekannte Täter aus dem Tresorraum der Sparkasse in Gelsenkirchen entkommen. Mit einem Diamant-Kernbohrer sollen sie sich an den Weihnachtstagen durch die Stahlbetonwand gebohrt und anschließend mehr als 3000 Schließfächer aufgebrochen haben. Bemerkt hat die Täter bei ihrer wohl rund zweitägigen Arbeit niemand. Der Millionen-Coup der Einbrecher gibt auch Banken in den Kreisen Freudenstadt und Tübingen zu denken. Sie nehmen Stellung zu den jüngsten Schließfachaufbrüchen in Gelsenkirchen und Halle (Westfalen) und bewerten ihre eigene Sicherheit.