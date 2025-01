Reaktionen aus Lahr: Das sagen Unternehmer und Gewerkschaftler zur Lohnstreichung am ersten Krankheitstag

Sänger laden zum Fest Ichenheimer Kirchenchor singt seit 135 Jahren

Der evangelische Kirchenchor Ichenheim kann in diesem Jahr ein seltenes Geburtstag feiern. Zu diesem Anlass findet am Samstag, 5. April, um 18 Uhr eine kirchenmusikalische Feierstunde in der Auferstehungskirche in Ichenheim statt.