Reaktionen aus Lahr: Das sagen Jobcenter und Caritas zur geplanten Grundsicherung

Das Bürgergeld wird durch eine Grundsicherung ersetzt, die strengere Maßnahmen bei Pflichtverstößen vorsieht. Unsere Redaktion hat hierzu Stimmen eingeholt.
Die Zügel sollen angezogen werden – der Gesetzesentwurf zur geplanten „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ sieht verschärfte Mitwirkungspflichten bei Terminen oder der Arbeitsaufnahme vor. Nach Wunsch der Regierung soll nach zweimaligem Versäumen eines Termins beim Jobcenter die Leistung um 30 Prozent gekürzt werden. Wird der dritte Termin nicht genutzt, soll sogar kein Geld mehr fließen. Die Sozialreform löste große Diskussionen aus – auch im Ortenaukreis ist die Debatte angekommen. Wie positionieren sich Verbände und Behörden in Offenburg und Lahr? Unsere Redaktion hat beim Ortenauer Jobcenter und dem Caritasverband Lahr nachgefragt.