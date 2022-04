1 Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) muss wegen seiner Warnung vor einer möglichen "absoluten Killervariante" des Coronavirus nun einiges an Kritik einstecken. Foto: Kay Nietfeld/dpa

"Es ist durchaus möglich, dass wir eine hochansteckende Omikron-Variante bekommen, die so tödlich wie Delta ist. Das wäre eine absolute Killervariante", sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in der "Bild am Sonntag". Seither hagelt es an Kritik an seiner Äußerung – auch in der Horber Region.















Horb/Empfingen - Michael Keßler, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Horber Gemeinderat, hält Lautersbach Wortwahl für "deutlich überzogen. Man kann das durchaus auch als Panikmache bezeichnen." Keßler: "Wir wissen zwar, dass Corona tödlich sein kann, aber jetzt eine angstmachende Wortwahl zu nutzen, das halte ich für unverantwortlich", kritisiert Keßler. Aus seiner Sicht sei es zwar legitim, über Corona und künftige Varianten zu diskutieren. "Aber angstmachende und polemisierende Ausdrücke zu verwenden, das passt nicht – auch nicht zu Karl Lauterbach", findet Keßler. Es sei gut möglich, dass man in Zukunft wieder zu gewissen Maßnahmen greifen müsse. "Aber jetzt Ängste an die zu Wand malen, das halte ich für absolut verfrüht."

Karl Lauterbachs Worte erschrecken Christina Nuss

BiM-Fraktionschefin Christina Nuss: "Die Äußerungen von Minister Lauterbach zur einer möglichen ›Killervariante‹ im kommenden Herbst haben mich erschreckt. Zum einen ist es dem Umstand geschuldet, dass es tatsächlich so kommen könnte. Viele Menschen befürchten Ähnliches." Nun sei es von dem Gesundheitsminister ausgesprochen worden. Nuss: "Noch irritierender fand ich jedoch seine saloppe Wortwahl ohne fundierte Argumente in Rücksprache mit Virologen ins Feld zu führen." Für Christina Nuss klinge es "eher so als wollte er mit einer extra Portion Angstmache die Bürger zur Vorsicht auffordern, "weil er die Lockerungen in diesem Frühjahr und Sommer nicht mitträgt". Nun verspricht sich Christina Nuss "weitere sachliche Informationen und frühzeitige Prophylaxe".

Margarete Rebholz hätte sich mehr Informationen gewünscht

Margarete Rebholz, Fraktionsvorsitzende der FD/FW im Horber Gemeinderat, kann mit Hinblick auf Lauterbachs Warnung wegen einer "absoluten Killervariante" nicht nachvollziehen, woher der Bundesgesundheitsminister die Informationen habe. "Es fällt mir daher schwer, seine Aussage zu beurteilen", sagt Rebholz. "Vielleicht hat er auch gemeint, dass man jetzt nicht zu unvorsichtig werden soll, weil man ja nicht weiß, wie das Virus mutiert", fügt die Ärztin im Ruhestand hinzu. Und: "Was eventuell als Nächstes passiert, kann ja kein Mensch sagen. Wir können alle nicht in die Zukunft sehen." Dennoch findet Rebholz, dass der Minister sich "ein bisschen ungeschickt" ausgedrückt hat. Sie hätte es jedenfalls besser gefunden, wenn der Minister bei der Gelegenheit auch gleich erwähnt hätte, auf welche Informationsquellen er sich berufe.

Viele Fälle in der Praxis Oberle

Ärztin Beatrix Oberle aus Eutingen nimmt ebenfalls das Wort "ungeschickt" in den Mund, als sie auf die Äußerungen des Gesundheitsministers angesprochen wird. "Es ist sicher nicht einfach in seiner Position. Er muss einen besseren Weg zwischen Panikmache und Verharmlosung finden." Wie sich Covid weiter entwickeln wird, hält sie für schwierig vorhersehbar. "Ein Virus kann sich immer in beide Richtungen entwickeln." Aktuell sei in ihrer Praxis jedenfalls eine Menge los. "Wir haben brutal viele Fälle. Die Impfmoral geht im Moment in Richtung Null. Auch ich habe etwas Respekt vor dem kommenden Herbst", so Oberle.

Hermann Walz zitiert Oskar Lafontaine

Hermann Walz von der ULH-Fraktion zitiert den parteilosen Politiker Oskar Lafontaine (ehemals SPD und Die Linke), der Karl Lauterbach im vergangenen Jahr als "Covid-Heulboje" bezeichnete. "Ich glaube, das trifft es nach wie vor ziemlich gut", sagt Walz. "Was soll man denn auch von jemandem erwarten, der sagte, dass bis zum März dieses Jahres die meisten Ungeimpften verstorben gewesen sein sollen?" Damit spielt Hermann Walz auf eine Aussage Lauterbachs aus dem Herbst vergangenen Jahres an. Lauterbach sagte damals: "Klar ist aber, dass die meisten Ungeimpften von heute bis dahin entweder geimpft, genesen oder leider verstorben sind." Lauterbach habe mit seinen Vorhersagen schon so oft daneben gelegen, "dass es mir persönlich völlig egal ist, was dieser Mensch von sich gibt", sagt Walz.

Ferdinand Truffner: "Wir müssen mit dem Virus versuchen zu leben"

Auch Empfingens Bürgermeister Ferdinand Truffner kann sich mit Lauterbachs Wortwahl und seiner Warnung wegen einer möglicherweise gefährlichen Variante des Coronavirus nicht anfreunden. "Ich halte davon nichts, da es nur Verunsicherung birgt", sagt Truffner. Und: "Natürlich wird es weitere Varianten geben, genau wie auch bei der Grippe. Wir müssen mit dem Virus versuchen zu leben." Truffner hält es auch nicht für zielführend, bereits jetzt die Möglichkeit einer möglicherweise schwerwiegenderen Virusvariante zu diskutieren. "Die Pandemie ist zwar noch nicht vorbei, dennoch müssen wir versuchen mit dem Virus zu leben", sagt Truffner. Nicht immunisierte Menschen müssten sich nun in seinen Augen versuchen besser selbst zu schützen. "Es ist nicht mehr Aufgabe der Gesamtgesellschaft Einschränkungen mitzutragen. Vulnerable Gruppen müssen geschützt werden, aber nicht um jeden Preis und dies durchaus nur punktuell selbst", meint Truffner.

Spielt der Vorrat an Impfstoffen und Masken auch eine Rolle?

Auch Günther Schöttle, Sprecher des AfD-Kreisverbands Calw-Freudenstadt, nimmt zu Karl Lauterbachs Aussage über eine mögliche "Killervariante" des Coronavirus Stellung. "Schon Louis Pasteur wusste: ›Die Mikroben haben immer das letzte Wort.‹ Das Covid-19-Virus ist für manche Menschen gefährlich und wird ohne Zweifel weiter mutieren. Allerdings wissen wir nicht, mit welchen Folgen dies geschehen wird", sagt Schöttle. "Nach zwei Jahren Grundrechtseinschränkungen können wir nicht auf Verdacht hin handeln, sondern brauchen gesicherte Erkenntnisse", betont der Sprecher des AfD-Kreisverbands, der auch die bisherigen Maßnahmen als "ein riesengroßes Experiment" bezeichnet. Dabei habe die Menschheit auf derartige Bedrohungen eigentlich "immer angemessen reagiert". Schöttle: "Dass Minister Karl Lauterbach jetzt derart in Panikmache verfällt, könnte damit zu tun haben, dass er gewaltige Mengen an Impfstoffen und Masken mit begrenzter Haltbarkeit gekauft hat, für deren Beschaffung er eine Rechtfertigung braucht."