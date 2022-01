1 Friedrich Merz, künftiger CDU-Bundesvorsitzender, erhält aus den Landkreisen Freudenstadt und Tübingen großen Rückhalt. Foto: Michael Kappeler/dpa

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Ein digitaler Parteitag wählte Friedrich Merz am Samstag mit einer Zustimmung von knapp 95 Prozent zum neuen Vorsitzenden der CDU. Glauben Christdemokraten aus der Region, dass es dem 66-jährigen Wirtschaftspolitiker gelingen kann, die Partei aus ihrem jetzigen Tief herauszuholen?















Link kopiert

Horb - Eine der 915 Ja-Stimmen für Merz kam am Samstag von Empfingens Bürgermeister Ferdinand Truffner (CDU), dem einzigen stimmberechtigten Delegierten des Kreisverbandes Freudenstadt. Schon beim 33. CDU-Bundesparteitag vor ziemlich genau einem Jahr, am 15. Januar 2021, hatte Truffner für Merz gestimmt. Damals unterlag Friedrich Merz aber Armin Laschet, der wiederum bei der Bundestagswahl 2021 als Unions-Kanzlerkandidat an Olaf Scholz (SPD) scheiterte.