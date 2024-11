Das Dreier-Gespann aus SPD, Grünen und Liberalen ist gescheitert: Am Mittwochabend hat Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Finanzminister, FDP-Chef Christian Lindner, entlassen. Das bewegt auch die Partei-Basis. Was sagen die Verantwortlichen im Landkreis Calw zu den Ereignissen in Berlin?