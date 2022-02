1 Nicht nur in Freiburg zeigt man sich mit blau-gelber Beflaggung am Rathaus der Stadt solidarisch mit der Ukraine. Screenshot: Martin Horn/Facebook

Oberndorf - Der russische Einmarsch in die Ukraine hat weitreichende Folgen auch für Menschen und Wirtschaft in Baden-Württemberg. Nach tagelangen vergeblichen ­Appellen Richtung Moskau verurteilen Politiker und Vertreter aus Wirtschaft und Kirchen im Südwesten den Angriff scharf. Ein Überblick:

Europa-Park setzt Zusammenarbeit mit Gazprom aus

Seit 2009 hat der russische Erdgas-Riese Gazprom die Europa-Park-Achterbahn Blue Fire gesponsert, war bis 2020 sogar Teil ihres offiziellen Namens gewesen. Doch aufgrund des Angriffs auf die ­Ukraine "haben der Europa-Park und Nord Stream 2 ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung ausgesetzt", teilte eine Park-Sprecherin am Donnerstag mit. Bereits am Dienstag hatte der Park erklärt, aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Austausch mit seinem Partner zu sein. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Park jedoch noch auf eine friedliche Lösung des gesamtpolitischen Konflikts gehofft – leider vergebens.

Herrenknecht hält sich vorerst bedeckt

Der Tunnelbohrspezialist Herrenknecht aus der Ortenau hat in den vergangenen Jahrzehnten Dutzende Projekte in Russland umgesetzt. Zum Krieg in der Ukraine hält sich Firmengründer und AG-Chef Martin Herrenknecht derzeit bedeckt. "Aufgrund der aktuellen Gesamtsituation und der Dynamik der Geschehnisse wollen wir uns im Moment nicht äußern", teilte ein Unternehmenssprecher mit. Dübel-Unternehmer Klaus Fischer warnt vor Putin Klaus Fischer, Inhaber der Unternehmensgruppe Fischer: "Der russische Angriff auf die Ukraine hat gezeigt, dass der Westen Wladimir Putin falsch eingeschätzt hat. Dies ist allerdings nicht neu." Bereits in den vergangenen Jahren habe die westliche Politik geglaubt, Russland und deren Präsidenten führen und lenken zu können, so Fischer weiter. "Ich erinnere mich auch noch gut daran, dass Putin

Russlanddeutsche sind eher auf Seiten der Ukraine

In Lahr (Ortenaukreis) leben rund 10 000 Deutsche aus Russland, die in den 90er-Jahren als Spätaussiedler nach Baden gekommen sind. "Die Stimmung bei uns unterscheidet sich kaum zu jener bei den anderen Deutschen hier in der Region", berichtet Olesja Romme von der Lahrer Landsmannschaft der Deutschen aus Russland. Manch‘ einer unterstützte Putins Politik zwar, doch die übergroße Mehrheit der Spätaussiedler sehe im russischen Präsidenten einen finsteren Aggressor, der "ein früheres Brudervolk überfällt". Die Verbindung der Lahrer Spätaussiedler zu Russland sei nicht so groß, da damals die meisten aus Kasachstan ausgesiedelt wurden.

Hofstetten hofft auf Meldungen aus Trostjanez

In Hofstetten (Ortenaukreis) wartet man darauf, dass Freunde aus Trostjanez sich melden. Die kleine Schwarzwaldgemeinde hatte 2019 erste Bande mit der Gemeinde im Westen der Ukraine nahe Lwiw (Lemberg) geknüpft. Hofstettens Bürgermeister Martin Aßmuth (CDU) ist besorgt. Am Donnerstagnachmittag wartete er noch auf Nachricht aus der Ukraine, er sitze auf heißen Kohlen. Die Bilder aus der Region seien erschütternd, sagt er. Zumal er 2019 auch Lwiw selbst besucht hatte. Er hoffe, dass es allen den Umständen entsprechend gut gehe.

Andreas Schwab (CDU) betont die historische Tragweite des Krieges

"Dies ist die erste Invasion gegen einen friedlichen Nachbarn in Europa seit dem deutschen Einmarsch in Polen am 1. September 1939", erklärt der EU-Abgeordneter aus Rottweil. Eine unmittelbare Gefährdung der EU sieht er zwar nicht, dennoch warnt er: "Putins Verhalten ist allerdings unberechenbar."

Freiburg hat am Rathaus die ukrainische Flagge gehisst

Es ist ein Zeichen der Solidarität mit der Partnerstadt Lwiw in. Bereits am Montag hatte OB Martin Horn angekündigt, der Partnerstadt bei der Beschaffung von Notstromaggregaten zu helfen. Nun sollen weitere Hilfslieferungen logistisch vorbereitet werden, wie die Stadt erklärte.Singen plant Mahnwache für seine Partnerstadt Die Stadt Singen im Kreis Konstanz ruft für Samstag, 26. Februar, um 11 Uhr zu einer Mahnwache für "Friede und Freiheit in Europa" und für die Solidarität mit ihrer ukrainischen Partnerstadt Kobeljaki auf. Sprechen werden OB Bernd Häusler und Wilhelm Waibel, der Ehrenbürger Singens und Kobeljakis ist. Die beiden Städte sind partnerschaftlich seit Jahrzehnten eng verbunden und tauschen sich politisch und kulturell stark aus. Singener Narren haben für den Donnerstagabend einen spontanen Friedenstreff vor der größten Kirche der Stadt geplant, bei dem Kerzen angezündet werden sollen.

FDP sagt ihren Politischen Aschermittwoch ab

Angesichts des Krieges in der Ukraine hat die FDP Baden-Württemberg beschlossen, ihre Veranstaltung zum Politischen Aschermittwoch am ­2. März in Karlsruhe abzusagen, informierte Parteisprecher Julian Schröder am Donnerstag.

Rottenburg will ukrainische Flüchtlinge aufnehmen

"Wir sind vorbereitet, wenn Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen werden müssten", sagt Rottenburgs Oberbürgermeister Stephan Neher. Rottenburg ist "sicherer Hafen" und seit drei Jahren Mitgliedskommune der "Seebrücke", einem Bündnis, das bereit ist, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. In einem Hochhaus der Stadt könnte man kurzfristig einer großen Zahl an Flüchtlingen eine Herberge geben.

Stihl-Tochterfirma in der Ukraine stellt Betrieb ein

Die Kiewer Niederlassung des Waiblinger Motorsägen-Herstellers wurde "bis auf Weiteres" geschlossen, informierte das Unternehmen seine weltweit 18 000 Mitarbeiter. Lieferungen dorthin seien eingestellt worden, man versuche, mit den Kollegen vor Ort in Kontakt zu bleiben, heißt es in einer Hausmitteilung des Unternehmens.

Bischof sieht "das Unvorstellbare" eingetreten

Bischof Gebhard Fürst, der seit 2000 die Diözese Rottenburg-Stuttgart leitet, reagierte per Twitter schon früh am Morgen: "Das Unvorstellbare ist eingetreten: Russland hat die Ukraine überfallen, es herrscht Krieg in Europa! Wir stehen in voller Solidarität mit der Ukraine und sind in Gedanken und Gebeten bei unseren vielen ukrainischen Freunden und den Hilfsprojekten, die dort seit Jahren laufen." Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger rief dazu auf, für Frieden und die Menschen in der Ukraine zu beten. "Als Christinnen und Christen lehnen wir Gewalt in Konflikten ab. Meine Sorgen bringe ich angesichts der Kämpfe auf unserem Kontinent vor Gott und bete für die Menschen in der Region."

Kretschmann und Strobl verurteilen Angriff

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretsch­mann (Grüne) hat den russischen Einmarsch aufs Schärfste verurteilt. Der russische Präsident Wladimir Putin verstoße gegen alle Regeln der internationalen Ordnung und des Völkerrechts und habe "Europa und die Welt in eine tiefe Krise stürzt, die an die dunkelsten Zeiten des europäischen Kontinents erinnern", betonte er. Auch Kretsch­manns Stellvertreter Thomas Strobl findet klare Worte: "Die Lage im Osten Europas ist so ernst wie nie zuvor", teilte der CDU-Politiker am Donnerstag mit. "Wir erleben eine Lage, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa nicht hatten: Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Maske fallen lassen und einen feigen und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf einen demokratischen Staat begonnen."