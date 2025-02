Reaktionen auf Stellungnahme: SPD kritisiert CDU Hechingen und Kandidat Christoph Naser scharf

Nun meldet sich auch die SPD Hechingen zu Wort. „Wir rufen die CDU daher eindringlich auf, wieder in die demokratische Mitte zurückzukehren“, heißt es in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten unter anderem.

Bereits einen Tag nach der Abstimmung über die von der Union im Bundestag eingebrachten Entschließungsanträge hat sich der CDU Stadtverband Hechingen mit einer Pressemitteilung zu Wort gemeldet. Nun meldet sich die Hechinger SPD ihrerseits mit einer Pressemitteilung: „Wir können die Vorwürfe der CDU Hechingen so nicht stehen lassen“, heißt es darin.

SPD über CDU befremdet

Und weiter: „Mit Befremden hat die SPD Hechingen zur Kenntnis genommen, dass die CDU Hechingen nicht nur das Paktieren mit Rechtsextremen gutheißt, sondern nun sogar SPD und Grünen die Schuld an dem epochalen Dammbruch in die Schuhe schieben will.“ Dem Fraktionsvorsitzenden der Union im Bundestag, Friedrich Merz (CDU), werfen die Sozialdemokraten Wortbruch vor und dies sei „allein seine Schuld und die der CDU-Führung in Berlin“.

„Offenbar kein verlässlicher Partner“

Die örtliche SPD weiter: „Wir hatten die CDU Hechingen bisher immer als stabile Partner im gemeinsamen Kampf aller Demokraten gegen Extremisten aller Art wahrgenommen. Mit Erschrecken müssen wir feststellen, dass die CDU Hechingen nach der Absage der Teilnahme an der überparteilichen Demonstration nunmehr zum zweiten Mal deutlich macht, dass sie offenbar kein verlässlicher Partner im Kampf gegen die Antidemokraten und Verfassungsfeinde der AfD mehr ist, sondern es vielmehr unterstützt, wenn die CDU-Führung Mehrheiten mit Hilfe der AfD organisiert.“

Kritik an Christoph Naser

Die SPD erinnert an Annette Widmann-Mauz, die CDU-Abgeordnete im Wahlkreis Tübingen-Hechingen, die sich bei entsprechenden Abstimmungen im Bundestag schon zweimal enthielt. Dass sie nicht mit der AfD gestimmt habe, sei ihr „hoch anzurechnen“. Die Sozialdemokraten argumentieren weiter mit Rottenburgs CDU-Oberbürgermeister Stephan Neher, der den Kurs der CDU-Führung „scharf kritisiert“, ebenso wie die öffentliche Unterstützung dieser Politik durch den CDU-Bundestagskandidaten Christoph Naser.

Aufruf, wieder in die „demokratische Mitte zurückzukehren“

Aus Sicht der SPD Hechingen sei es „mehr als nur bedauerlich“, dass unter anderem selbst „eindringliche Warnungen der ehemaligen Kanzlerin Angela Merkel“ die CDU Hechingen bislang „nicht zur Erkenntnis bewegen konnten, dass sie sich auf einem Irrweg befindet“. Die SPD weiter: „Wir rufen die CDU daher eindringlich auf, wieder in die demokratische Mitte zurückzukehren. Unsere Hand bleibt ausgestreckt. Denn der Kampf gegen Antidemokraten kann nur gemeinsam gelingen.“

Die CDU geißelte vergangene Woche unter anderem den Versuch von SPD und Grünen, die Abstimmung über einen Antrag der CDU im Deutschen Bundestag als „Tabubruch“ darzustellen. Dies sei „in der Sache falsch und soll nur vom eigenen Scheitern in der Migrationspolitik ablenken“.