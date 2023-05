Tübinges Oberbürgermeister äußerte sich am Rande einer Diskussion zum Thema Migration rassistisch. Dies brachte ihm viel öffentliche Kritik ein. Unter anderem sein ehemaliger Rechtsanwalt, Rezzo Schlauch, und die Spitze der Tübinger Stadtverwaltung wandten sich von ihm ab. Palmer selbst zog die Notbremse: Er trat nach der Diskussion aus den Grünen aus und kündigte eine Auszeit an.

Kühn: „Konsequenter Schritt“

Die Diskussion über Palmer treibt auch die Grünen-Abgeordneten in der Region um. Chris Kühn, Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Tübingen, bezeichnete den Austritt gegenüber der Deutschen Presseagentur als „konsequenten Schritt nach der jahrelangen Entfremdung, die sich über viele Jahre hinweg abgezeichnet hat“. Palmer habe sich besonders seit 2015 inhaltlich und programmatisch weit von den Grünen entfernt.

Holmberg: „Ich respektiere seinen Schritt“

Cindy Holmberg, im Landtag abgeordnet für den Wahlkreis Hechingen-Münsingen und stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion, bedauert, dass es so weit kommen musste mit Palmer. Holmberg: „Ich respektiere seinen Schritt und die Schaffung der klaren Verhältnisse. Ich möchte vor allem, dass inhaltliche Fragen im Fokus stehen, wie wir die Zukunft im Ländle innovativ, ökologisch und sozial gestalten können.“

Rosemann: „Oberbürgermeister auf Bewährung“

Martin Rosemann, für die SPD im Bundestag, gehen Austritt und Auszeit nicht weit genug: „Ich erwarte, dass daraus sichtbare Konsequenzen folgen. Diese müssen vor allem auch für diejenigen glaubwürdig sein, die von ihm immer wieder verletzt worden sind. Am Ende muss man ihn an dem messen, was nachhaltig dabei rauskommt. Insofern ist er spätestens jetzt ein Oberbürgermeister auf Bewährung.“ Für Rosemann ist nicht entscheidend wie es bei den Grünen, sondern wie es in Tübingen weitergeht. Palmer sehe selbst ein, dass man sich als Oberbürgermeister so nicht verhalten könne.

Rosemann hatte bereits im April den Umgang Boris Palmers mit dem Tötungsdelikt im Tübinger Botanischen Garten scharf kritisiert.