Rund 200 Euro will der VfB Stuttgart für ein Sondertrikot im Krautmuster. Fans werfen dem Verein Geldmacherei vor – und lästern über das Outfit.

Der VfB Stuttgart hat am Dienstag ein neues Sondertrikot vorgestellt. Das schwarze Shirt mit weißen Wellen und Goldlogo soll nicht nur von den Spielern getragen – sondern auch an Fans verkauft werden. Allerdings sollen nur 1893 Stück über die virtuelle Ladentheke gehen. Das Trikot ist streng limitiert.

Das weckt Begehrlichkeiten. Das Interesse am Sondertrikot ist so groß, dass sich selbst vor dem Internetshop des VfB Stuttgart eine virtuelle Schlange bildet. Zumindest hat der Verein den Zugang zum Online-Fanshop radikal begrenzt. Wer sich das Shirt auch nur anschauen will, der muss viel Geduld mitbringen.

Bis zu einer Stunde Wartezeit

Teilweise müssen sich die Nutzerinnen und Nutzer in eine virtuelle Warteschlange von mehr als 90.000 Fans einreihen, um sich durch das Angebot zu klicken. Am Dienstagnachmittag dauerte es rund eine Stunde, bis die Wartezeit abgelaufen war, um das Trikot im Shop zu begutachten.

Die Reaktionen fallen ziemlich deutlich aus. Viele VfB-Anhänger halten den Preis von knapp 200 Euro für ein Trikot für viel zu hoch – auch wenn es sich um ein Kunstprojekt mit begrenzter Stückzahl handelt.

Sauer stößt den Fans vor allem auf, dass bereits jetzt einige Trikots auf Kleinanzeigen-Portalen weiterverkauft werden – teilweise für bis zu 600 Euro. Die verärgerten Nutzerinnen und Nutzer werfen dem VfB Stuttgart vor, den Fans das Geld aus der Tasche zu ziehen und mit den limitierten Trikots sogenannte Scalper zu unterstützen, die eine hohe Nachfrage ausnutzen, um einen möglichst hohen Gewinn beim Weiterverkauf im Netz zu erzielen.

Neben dem Preis ist aber auch das Design umstritten. Der VfB Stuttgart hatte den Künstler Tim Bengel engagiert, um ein Muster nach dem Vorbild eines Filderkrautkopf-Querschnitts auf das Shirt zu bringen. Darüber machen sich im Netz viele Nutzer lustig und erkennen gewisse Ähnlichkeiten zum Shirt des SC Freiburg.

Am 2. Dezember laufen die Profis des VfB Stuttgart im Spiel gegen Werder Bremen dann im Sondertrikot auf.