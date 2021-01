Reaktion in Balingen verhalten "Click&collect" kommt nicht überall gut an

Balingen - Seit dem 11. Januar ist in Baden-Württemberg das Einkaufen per "Click & collect" beziehungsweise "Call & collect" erlaubt. Dabei kann der Kunde seine Ware per Internet oder telefonisch bestellen und dann im Laden abholen. Doch die Nachfrage hält sich in Grenzen, wie eine Nachfrage bei Balinger Einzelhändlern ergab.

"Es ist eine mühsame Arbeit", sagt Josefine Zunzer von "Coole Klamotte". Ihr Unternehmen verkauft Kleidung für Babys, Kinder und Teenies. Teilweise würde sie von morgens bis abends arbeiten. Wer kommt, seien die Stammkunden. Gleichwohl findet Zunzer es schwierig, Kleidung online zu kaufen. "Bekleidung hat etwas mit Anprobieren, mit Wohlfühlen zu tun", sagt sie. Aber: "Man möchte durch die Zeit kommen."