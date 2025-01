Brutaler Raubmord am Lorettoberg Beim Prozessauftakt in Freiburg kommen neue Details ans Tageslicht

In Freiburg hat am Dienstag der Prozess gegen einen jungen Algerier begonnen. Er soll im Juli 2024 einen Zahnarzt in dessen Haus getötet haben – aus Habgier. Dem 22-Jährigen droht eine lange Haftstrafe.