Reaktion auf den Ukraine-Krieg: Ehemalige Kriegsdienstverweigerer werden Bundeswehr-Reservisten

1 Angehende Reservisten lernen den Umgang mit dem Gewehr Foto: Andreas Reiner

Die Bundeswehr bietet Ungedienten, darunter vielen ehemaligen Kriegsdienstverweigerern, die Chance, sich zum Reservisten für die Heimatverteidigung ausbilden zu lassen. Sechs Männer aus Baden-Württemberg erzählen, warum sie sich für diesen freiwilligen Dienst gemeldet haben.









Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat sich der Blick auf die Landesverteidigung verändert. Dazu passt es, dass die Bundeswehr auch Ungediente, darunter viele ehemalige Kriegsdienstverweigerer, die Chance bietet, sich zum Reservisten für die Heimatverteidigung ausbilden zu lassen. Im Gegensatz zu Soldaten an der Front werden Reservisten zum Schutz der kritischen Infrastruktur in der Heimat eingesetzt.