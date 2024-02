Reaktion auf Bericht unserer Redaktion: Eltern fordern neue Schule in der Lahrer Oststadt

Ende der Vorwoche hat der zuständige Erste Bürgermeister Guido Schöneboom einen Brief an die Lahrer Stadträte verschickt, in dem er Probleme, aber auch Lösungsansätze für die Schulsituation im Lahrer Osten darlegte. Unter der Überschrift „Neuer Vorstoß bei Breitmatten-Schule“ hat unsere Redaktion am Mittwoch darüber berichtet.

Die Schöneboom-Initiative erhält nun Unterstützung durch ein breites Bündnis, dem neben den Gesamtelternbeiräten der Kitas der Stadt Lahr und der städtischen Schulen, vertreten durch Sofie Himmelsbach und Sino Boeckmann, noch zahlreiche weitere Elternbeiräte angehören (siehe Info). „Wir möchten die Verwaltung darin unterstützen, eine Schule im Lahrer Osten zu errichten“, wird darin hervorgehoben.

Die Enge in den Klassenräumen und Kita-Einrichtungen im Lahrer Osten, in Kuhbach und Reichenbach bestehe „nicht erst seit gestern oder dem vergangenen Jahr“, heißt es. Vielmehr sei Situation seit geraumer Zeit prekär und werde angesichts der Bauaktivitäten im Lahrer Osten – hier nennen die Eltern die Areale Altenberg, Singler, Akad und Schillinger – „zunehmend besorgniserregend“. Es stehe bereits fest, dass es in Kuhbach mehr Erstklässler geben werde, als in eine Klasse passt. „Folglich werden voraussichtlich einige Schulkinder aus Kuhbach bald nach Reichenbach zur Schule gehen müssen“, heißt es in dem Brief. Die räumlichen Kapazitäten für die Nachmittagsbetreuung in Kuhbach seien bereits jetzt an der Grenze. Auch in der Geroldseckerschule sei der Platzbedarf enorm und werde aufgrund des Zuzugs in die neuen Wohnungen auf den Bauplätzen in der Nähe weiter steigen.

„Die bisherige Zurückhaltung des Gemeinderats zum Bau der Oststadtschule frustriert uns angesichts dieser Situation noch mehr. Der Bau der Schule in der Oststadt ist unerlässlich, um die aktuell vorhandene und künftige Schülerzahl angemessen zu bewältigen“, heißt es. Die Oststadtschuleals Ganztagsschule werde auch dazu beitragen, den ab dem Schuljahr 2026/2027 geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Schulen für die Erstklässler gerecht zu werden.

Die freiwerdenden Kapazitäten im aktuellen Bildungshaus in Kuhbach würden benötigt, um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz in Lahr umzusetzen. Derzeit hätten etwa 400 Kinder in Lahr keinen Kita-Platz, argumentieren die Elternvertreter. „Es ist für uns als Eltern leider nicht nachvollziehbar, warum der Gemeinderat diese Investition in die Zukunft unserer Kinder nicht unterstützen kann“, heißt es. Und, unmissverständlich: „Hier muss Geld investiert werden!“

Aussagen, dass die aktuelle Verschuldung von zukünftigen Generationen getragen werden müsse, würden vernachlässigen, dass die Last für die künftige Gesellschaft umso größer werde, wenn jetzt nicht in die Bildungsinfrastruktur investiert wird. „Wir müssen handeln, denn jeder weitere Tag, den wir verstreichen lassen, erhöht das Risiko, dass Schulkinder in Lahr möglicherweise nicht mehr eingeschult werden können, da der Platz nicht ausreicht“, betonen die Eltern. Deshalb unterstütze man Bürgermeister Guido Schöneboom sowie Senja Dewes, die Leiterin Amtes für Soziales, Bildung und Sport, bei ihrem Einsatz für den Bau der Oststadtschule.

„Wir benötigen einen mutigen Gemeinderat, der die Bedürfnisse der Familien und Kinder ernst nimmt, sowohl jetzt als auch in Zukunft“, heißt es in dem Schreiben. Daher appelliere man an die Stadträte, das Thema ernsthaft anzugehen.

Als positives Beispiel nennen die Eltern den aktuellen Bau der Kita Dreyspringstraße, der als Ersatz für die Kita Bottenbrunnen geplant war. Diese Einrichtung werde nun nach einer kurzen Vorlaufzeit noch dieses Jahr den Kindern übergeben werden können. „Ein solches effizientes Handeln wünschen wir uns auch für den Bau der Oststadtschule, als ein deutliches Signal für eine weiterhin kinder- und bildungsfreundliche Stadt Lahr“, heben die Eltern hervor.

Das sind die Unterzeichner

Diese Elternvertreter tragen die gemeinsame Erklärung für den Bau der Oststadtschule mit: Sofie Himmelsbach (Vorsitzende des Gesamtelternbeirats der Kindertagesstätten der Stadt Lahr, GEB Kita Lahr), Sino Boeckmann (Vorsitzender GEB Lahrer Schulen), Claudia Fröhlich (stellvertretende Vorsitzende GEB Kita Lahr), Ryan Berger (Stellvertretender Vorsitzende GEB Lahrer Schulen), Carmen Löffel, Alexander Ferrain und Claudia Steidlinger (alle GEB Kita Lahr), Frank Eckardt und Frank Krause (beide GEB Lahrer Schulen), Vera Fleig und Anna Himmelsbach (beide Elternbeirat Kita Kuhbach), Jörg Schwendemann (Elternbeirat Geroldseckerschule), Nelli Ginter und Rebekka Kay-Martens (beide EB Schule Reichenbach & Kuhbach), Sandra Eckerle und Linda Bruckert (beide EB Katholischer Kindergarten Sankt Josef).