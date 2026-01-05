Reaktion auf Arztmangel: So arbeitet das neue MVZ in Schwenningen

Jetzt geht es los: Am Mittwoch, 7. Januar, startet der Betrieb des neuen Medizinischen Versorgungszentrums in VS-Schwenningen.
Vor dem offiziellen Start stellten sich die Beteiligten im Rahmen eines Pressetermins vor. Oberbürgermeister Jürgen Roth und Landrat Sven Hinterseh machten ebenfalls ihre Aufwartung. Denn die Stadt VS, der Schwarzwald-Baar-Kreis und das Schwarzwald-Baar-Klinikum gehören der Genossenschaft namens „Regiomedes eG“ an, die dieses Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Schwenningen betreibt.