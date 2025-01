Reaktion auf AfD-Abschiebetickets: Satirepartei kontert mit Schiebt-ab-Tickets

1 Auch für AfD-Mitglieder gibt es jetzt einen kostenlosen Boarding-Pass. Abflug an Gate „FCK AfD“. Foto: /Eberhard Wein

Die „Abschiebetickets“ der Karlsruher AfD sorgen für Empörung. Die Satirepartei „Die Partei“ findet, es wäre besser, die AfD würde selbst ausreisen. Sie weiß auch, wohin.









Link kopiert



Die AfD Karlsruhe lässt 30 000 „Abschiebetickets“ für „illegale Einwanderer“ drucken und will sie als Wahlwerbung verteilen – der Karlsruher Stadtverband der Satirepartei „Die Partei“ hält nun mit einem eigenen Ausreiseangebot speziell für AfD-Anhänger dagegen. Die AfD-Aktion sei geschmacklos, menschenverachtend und erinnere an judenfeindliche „Freikarten nach Jerusalem“, wie sie von Nazi in den 1930er Jahren verbreitet worden seien, heißt es in einer Mitteilung des Karlsruher „Partei“-Chefs und Stadtrats Max T. Braun. Deshalb wolle man den „Abschiebetickets“ nun eigene „Schiebt-ab-Tickets“ speziell für AfD-Anhänger entgegensetzen.