Re-Start in Koblenz TSG Balingen verliert unglücklich

Nach einer halben Stunde traten auch die Eyachstädter erstmals in Erscheinung: Kaan Akkaya schlug von der linken Seite eine lange Flanke in die Mitte des Strafraums auf Marc Pettenkofer, der das Leder um eine Fußspitze verpasste.

Fünf Minuten später waren die Rot-Weißen wieder dran. Quentin Fouley zog aus 25 Metern ab, und der Ball klatschte auf die Latte – Glück für die Gäste. Fouley war es auch, der die Koblenzer Führung einleitete: Der Franzose setzte sich auf der linken Seite durch und passte in den Strafraum, wo sich Jonas Vogler und Keeper Hauser nicht einig waren – der Balinger Goalie wehrte den Ball nach vorne ab; das Leder landete direkt beim eingelaufenen Leon Müller, der zum 1:0 ins leere Tor einschob.

Kapitän muss in Kabine bleiben

Bitter: In der Halbzeit musste Kapitän Matthias Schmitz, der nach einem Kopfballduell bei dem beide Spieler mit den Köpfen zusammenstießen über Schwindelgefühle klagte, in der Kabine bleiben. Für ihn kam Fabian Kurth, der sich in neu formierte Defensive einfügte. Dennoch fand die TSG nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel. erspielte sich nun auch gute Chancen und kam auch zum Ausgleich: Ein langer Ball aus der Abwehr landete auf der rechten Seite bei Pettenkofer, der an die Strafraumgrenze zurück legte auf Felix Heim. Der 19-Jährige drang in den Strafraum ein, tanzte zwei Koblenzer Abwehrspieler aus, und chippte den Ball aus spitzem Winkel zum 1:1-Ausgleich (60.) in die lange Ecke.

Aber die Freude bei den Gästen währte nicht lange. Denn nur neun Minuten später landete eine Flanke von der linken Seite im Strafraum bei Fouley, der zwar geblockt wurde, aber die TSG konnte nicht klären, und so kam Valdrin Mustafa an den Ball, der zum 2:1 einschoss.

Aber auch diesen Nackenschlag steckte die TSG weg. In der 81. Minute wurde eine Balinger Ecke zunächst abgewehrt; doch Lukas Foelsch brachte den Ball mit einem klugen Pass nach rechts wieder in die Gefahrenzone. Adrian Müller verlängerte per Kopf zu Simon Klostermann, und der nickte aus drei Metern zum verdienten 2:2-Ausgleich ein. Das war es aber noch nicht, denn Koblenz wollte sich mit dem Unentschieden nicht zufrieden geben und spielte in der Schlussminute den Ball hoch in die Balinger Hälfte, Tomislav Ivic verlängerte per Kopf an der Strafraumgrenze über die Balinger Abwehr hinweg zu Julius Schell, der alleine vor Hauser auftauchte und diesen zum 3:2 überwand. In der Nachspielzeit warf die TSG noch einmal alles nach vorne und kam zu Ausgleichschancen: Klostermann köpfte auf das Tornetz und schoss wenig später knapp aus elf Metern vorbei. Zudem forderte die TSG einen Elfmeter, als Pettenkofer im Strafraum zu Fall; die Pfeife von Schiedsrichter Klein blieb aber stumm.