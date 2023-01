1 Serhou Guirassy sitzt gegen RB Leipzig nur auf der Bank. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart ist von Verletzungen gebeutelt nach Leipzig gereist. Vor der Partie gegen RB gab es eine weitere Hiobsbotschaft.















Der VfB Stuttgart ist ziemlich gerupft vom Auswärtsspiel bei 1899 Hoffenheim zurückgekehrt. Der Punkt (2:2) in Sinsheim war teuer erkauft. Und weil es schon an diesem Freitag gegen RB Leipzig (hier geht’s zum Liveticker) weiter geht, sind die Auswirkungen noch immer deutlich zu spüren.

Naouirou Ahamada fehlt in Leipzig gesperrt. Tiago Tomas (Beckenprellung), Konstantinos Mavropanos (zugeschwollenes Auge) und Silas Katompa (Einblutung in der Wade) können wegen Verletzungen in Leipzig nicht mitwirken. Dazu kommt der seit dem Trainingslager verletzte Dan-Axel Zagadou (Bänderriss), zudem ist Borna Sosa noch nicht einsatzfähig. Und als ob das alles nicht genug gewesen wäre, fehlt nun auch noch der Toptorjäger.

Sechs Treffer hat Serhou Guirassy in dieser Saison bereits erzielt. Gegen RB Leipzig sitzt er zwar auf der Bank, fit ist er nicht wirklich. Der Stürmer leidet an Magenproblemen, weshalb er nicht in der Startelf stehen kann. Für ihn rückt Luca Pfeiffer ins Team des VfB, für den Sturmkollege Thomas Kastanaras sein Bundesliga-Startelfdebüt gibt.