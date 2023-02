1 Die Polizei verdächtigt mehrere Paketzusteller eines Transportunternehmens, dessen Stützpunkt sich in der Langen Straße in Tailfingen befindet, des gewerbsmäßigen Diebstahls. Foto: sb/Kapak (Archiv)

Die Polizei verdächtigt mehrere Mitarbeiter des in Tailfingen tätigen Transportunternehmens Legno-Trans des gewerbsmäßigen Diebstahls.









Die Polizei hat am Mittwochmorgen im Rahmen von Wohnungsdurchsuchungen in dem Gebäudekomplex an der Langen Straße, den Legno-Trans als Tailfinger Quartier nutzt, fünf rumänische Staatsangehörige im Alter zwischen 21 und 30 Jahren festgenommen. Nach zwei weiteren Tatverdächtigen, gegen die ebenfalls Haftbefehle vorliegen, wird noch gefahndet. Einer von ihnen wohnte in der Langen Straße, der andere in Tübingen, wo ebenfalls eine Razzia stattfand.

Die Verhafteten gehören zu einer Gruppe insgesamt 18 Mitarbeitern von Legno-Trans, die überwiegend als Paketzusteller für die Firma tätig waren. Sie sollen in weit mehr als 500 Fällen hochwertige Versandartikel – iPhones, sonstige Elektronikwaren, teure Kleidung und mehr – aus Paketen gestohlen und gegen minderwertige Waren von ähnlicher Beschaffenheit und Gewicht ausgetauscht haben. Anschließend verschlossen sie die Pakete wieder und lieferten sie an die Empfänger in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen sowie im Zollernalbkreis aus.

Diebesgut ist an die 120 00 Euro wert

Der Wert des bisher bekannten Diebesguts wird auf insgesamt knapp 120 000 Euro geschätzt. Die Ermittler beschlagnahmten außer den Fahrzeugen, welche die Verdächtigen benutzten, mutmaßliches Diebesgut, darunter Elektronikartikel, und Bargeld.

Unternehmen verständigt Polizei

Auf der Spur war die Polizei den Verdächtigen gekommen, nachdem Verantwortliche von Legno-Trans im November 2022 Anzeige erstattet hatten. Darauf ermittelte eine beim Kriminalkommissariat Tübingen eingerichtete, acht Personen starke Ermittlungsgruppe, teilweise verdeckt. Iim Zuge dieser Ermittlungen konkretisierte sich der Tatverdacht und die Staatsanwaltschaft Tübingen erwirkte Haftbefehle gegen sieben Paketzusteller sowie richterliche Durchsuchungsbeschlüsse, die am Mittwoch vollstreckt wurden.

Die Festgenommenen sollten nun dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt werden. Die Ermittlungen zum Umfang der Taten und gegen weitere Beschuldigte sowie die Auswertung der sichergestellten Beweismittel dauern an.