Eine Razzia der Polizei sorgt am Donnerstagnachmittag mitten in Schwenningen für Aufregung. Ziel des Einsatzes: der Mauthepark. Etliche Personen wurden durchsucht.

Es ist noch helllichter Tag. Und doch zucken schon Blaulichter aufgeregt durch die Luft. Zwei Mannschaftswagen und eine Limousine der Polizei biegen in Schwenningens Stadtmitte geradewegs auf den Marktplatz ein, halten an. Die Schiebetüren öffnen sich, mehrere Polizisten steigen aus dem Wagen-Inneren.

Aus den umliegenden Geschäften strömen Schaulustige, halten verblüfft inne und wundern sich über den ungewöhnlichen Anblick: Einige der Polizisten streifen sich Sturmhauben über, einer zieht einen Helm an, alle tragen Schutzwesten. Kurz sind Waffen zu sehen, schwereres Gerät als die üblichen am Hosenbund befestigten Handwaffen. Dann aber machen die Polizisten den Kofferraum der Limousine wieder zu, einige von ihnen steigen in voller Montur in die Transporter, und die Fahrzeuge lassen verwunderte Passanten und den Marktplatz hinter sich, um zu ihrem eigentlichen Einsatzort zu brausen.

Einsatzkräfte eilen zum Einsatzort

Der ist quasi nur einen Steinwurf entfernt: der Mauthepark. Die Polizeikräfte nehmen den unteren Bereich zur Kronen- und Engelstraße hin, in dem sich mehrere Personen aufhalten, mit den zahlreichen angerückten Kräften genau ins Visier. Die Leute, die sich in dem Areal befinden, werden separiert und aufgefordert, ihre Taschen zu leeren, ihre Habseligkeiten auszubreiten, sich auszuweisen.

Bei den Umstehenden in dem Park macht sich ein mulmiges Gefühl breit, wie sie sagen. Was ist da los? Die Frage wird immer wieder laut, ebenso wie der Nachsatz: „Und das quasi neben dem Kinderspielplatz.“ Unter den Passanten macht wenig später ein Gerücht die Runde: Zeugen sollen demnach die Polizei alarmiert haben, weil hier angeblich eine Person mit einer Waffe herumhantiert oder sie zumindest etwas Waffenähnliches in der Hand gehalten haben soll. Andere gehen von einer Drogenrazzia aus. Manche von beidem.

Schon am frühen Nachmittag ein Einsatz

Schon früher am Nachmittag, berichtet eine Frau, soll es hier eine Schlägerei gegeben haben, da sei die Polizei schonmal da gewesen. Nachdem die dann wieder weg gewesen sei, sei es erneut zu einer Auseinandersetzung gekommen – und bei der soll dann angeblich auch die vermeintliche Waffe aufgetaucht sein. Daraufhin hätten die Zeugen die Polizei alarmiert – und das dürfte dann wohl auch den Einsatz mit den entsprechenden Kräften ausgelöst haben.

Nach einiger Zeit war der Einsatz dann wieder beendet. Ob Personen festgenommen oder zur Zeugenaussage auf eine der Dienststellen mitgenommen wurden, wurde von der Polizei bislang nicht bestätigt oder dementiert, ebenso wenig wie die Frage, ob tatsächlich eine oder mehrere Waffen gefunden wurden.