Die Polizei hat in Lahr und Offenburg mehrere Wohnungen durchsucht und dabei Rauschgift und Waffen gefunden.

Ein Kilogramm Kokain, zwei Kilogramm Marihuana, drei Schusswaffen inklusive Munition sowie waffenähnliche Gegenstände und Bargeld im hohen fünfstelligen Bereich – diese Bilanz zieht die Polizei, nach der Durchsuchung von mehr als einem Dutzend Wohnungen in Lahr und Offenburg.

Bereits seit mehreren Monaten ermittelt die Kriminalpolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft gegen eine Gruppe aus der Ortenau. Der Verdacht: schwunghafter Handel mit Kokain, wie es in der Mitteilung heißt. Zudem stehen einzelne Mitglieder im Verdacht, Schusswaffen illegal erworben und weiterverkauft zu haben. Bei den Hauptverdächtigen handelt es sich um Mitglieder einer örtlichen Rocker-Gruppierung, so die Polizei weiter.

Lesen Sie auch

Nachdem die Tatbeteiligten herausgestellt wurden, kam es am Donnerstag zu den Durchsuchungen. Mehrere Menschen wurden vorläufig festgenommen. Zwei Tatverdächtige wurden der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt und im Anschluss in die JVA verbracht. Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der beschlagnahmten Gegenstände, dauern an.