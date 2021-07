1 Polizei und Kripo haben am Dienstag in Hechingen die Büroräume der EJL im Nasswasen durchsucht. Was der Verdachtsvorwurd ist, ist bislang nicht bekannt. Foto: Stopper

Die Immobilien-Firma EJL am Hechinger Gewerbegebiet Nasswasen wurde am Dienstagvormittag von einem Großaufgebot der Polizei durchsucht.

Hechingen - Geschäftsführer Andreas Ermantraut aber blieb völlig gelassen. Alles werde sich auflösen, man kooperiere völlig mit den Behörden, erklärte er. Mehr Details sind derzeit nicht bekannt. "Wir geben keine Auskünfte", sagte Andrea Keller. Sie ist Oberstaatsanwältin in Hechingen und leitete offenbar vor Ort den Einsatz, an dem mindestens fünf Mannschaftstransporter mit uniformierten Polizisten beteiligt waren sowie einige Männern und Frauen in Zivil mit Pistolen am deutlich sichtbaren Schulterhalfter, die wohl in schwarzen und grauen Kleinbussen angereist waren. Die EJL hat in den vergangenen Jahren einige große Immobilien in Hechingen aufgekauft, die Verwertung zieht sich dann meist schleppend dahin.

In der Stadt gab es dadurch immer wieder Gerüchte über den finanziellen Hintergrund der Firma, die sich allerdings vor Gericht auch schon erfolgreich dagegen Behauptungen wehren konnte.