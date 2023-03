1 Im Dezember hatte die Polizei im Zuge einer Reichsbürger-Razzia bereits ein Haus in Sulz durchsucht. Foto: Heidepriem

Bei der großen Razzia gegen sogenannte Reichsbürger gab es am Mittwoch auch Durchsuchungen im Kreis Rottweil. Das bestätigt die Bundesanwaltschaft auf Nachfrage unserer Redaktion.









In mehreren Bundesländern hat die Polizei Häuser und Wohnungen durchsucht. Die Aktion steht in Zusammenhang mit einer Groß-Razzia gegen Reichsbürger im Dezember. Dramatisch: In Reutlingen kam es dabei am Mittwoch zu einem Schusswechsel, der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts.

Polizei in den Morgenstunden im Einsatz

Auch im Kreis Rottweil war die Polizei in den Morgenstunden im Einsatz. Das bestätigt die Bundesanwaltschaft auf Nachfrage unserer Redaktion. Ob die Durchsuchung im Zusammenhang mit jener vom Dezember in einer Wohnstraße in Sulz steht, oder ob es sich um einen anderen Einsatzort handelt, dazu kann der Sprecher der Bundesanwaltschaft nichts sagen.

Suche nach Beweismitteln

Er betont jedoch, dass es sich im Kreis Rottweil um eine Maßnahme bei einer „nicht tatverdächtigen Person“ handle. Warum dann also die Durchsuchung? In solchen Fällen, so erklärt der Sprecher, bestehe die Annahme, dass bei der Person Beweismittel gesichert werden können, die für das Verfahren relevant sind. Auch nach der Durchsuchung, so sein Kenntnisstand am frühen Nachmittag, gebe es im Kreis Rottweil keinen Beschuldigten.

Insgesamt aber gebe es im Zuge der neuerlichen Razzia nach Angaben der Bundesanwaltschaft nun fünf weitere Beschuldigte. Gegen sie bestehe der Verdacht der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung.