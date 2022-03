1 Scott Hall aka Razor Ramon war ein populärer Wrestler. Foto: IMAGO/MediaPunch/IMAGO/PHOTOlink /MediaPunch

Sein Markenzeichen waren der Zahnstocher und die frech in die Stirn gegelte Strähne – Scott Hall, besser bekannt als Razor Ramon, war in den Neunzigern ein Aushängeschild des Wrestlings. Der enorm populäre Wrestler feierte 1993 im „WWE RAW“-Format sein Debüt. Zu Halls größten Erfolgen zählten der vierfache Erhalt des WWF Intercontinental Champion Titels, sowie der siebenfache Erhalt des WCW World Tag Team Titels. Zudem war er Mitglied der damaligen WWF-Gruppierung „Kliq“, die Einfluss auf das Management und somit auf den Karriereverlauf ihrer Mitglieder nahm.

In den Jahren 2014 und 2020 (als Mitglied der Gruppierung NWO) wurde der Wrestler in die Hall of Fame des Sports aufgenommen. Hall wurde zuletzt nach einem Sturz mit gebrochener Hüfte in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach der notwendigen Operation gab es Komplikationen, Hall erlitt mehrfach einen Herzinfarkt und war zuletzt an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen. Seine Familie entschloss sich, diese Maßnahmen durch Abschalten zu beenden, woraufhin Hall im „Wellstar Kennstone Hospital“ in Marietta, Georgia verstarb. Er wurde 64 Jahre alt.