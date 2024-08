Ravensburg: Streit unter Asylbewerbern eskaliert - ein Toter

1 Die Polizei sperrte den Tatort ab. (Symbolbild) Foto: dpa/David Pichler

Zwei Asylbewerber geraten vor einem Supermarkt in Ravensburg in Streit. Dann geht einer der beiden zu Boden. Der Mann stirbt wenig später im Krankenhaus.









Link kopiert



Ein 25-jähriger Asylbewerber ist in Ravensburg in Oberschwaben mit einem Messer tödlich verletzt worden. Ein Streit zwischen dem Mann und einem weiteren, 31 Jahre alten Asylbewerber sei kurz nach 19 Uhr vor einem Supermarkt eskaliert, teilte die Polizei mit. Im Zuge der Auseinandersetzung habe der Ältere seinen Kontrahenten mit einem Messer schwer verletzt. Den Angaben nach wurde der 25-Jährige Somalier noch mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er am Abend starb.