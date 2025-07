«Rave The Planet»: Rettungskräfte behandeln Hunderte bei Berliner Techno-Parade

Spektakuläre Flucht Häftling flieht in Tasche von Mitgefangenem aus Gefängnis

Als ein Häftling in Frankreich entlassen wird, kommt dessen Zellennachbar gleich mit in die Freiheit - versteckt in einer Tasche. Die spektakuläre Flucht in Lyon fällt erst nach 24 Stunden auf.