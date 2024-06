Rave auf dem Land: „Technotöne“ sorgt in Rotfelden für Beats und Bässe

„Technotöne“ sorgt in Rotfelden für Beats und Bässe

1 Mike Kübler und Marius Weik gehören zum Team der Technotöne. Foto: Weik

An diesem Samstag, 29. Juni, ab 13.30 Uhr freuen sich die Veranstalter des „OwlyFans OpenAir“ auf viele feiernde Menschen und vor allem schönes Wetter. Geschultert wird die Techno-Party von den Mannen der in der Region verwurzelten Technotöne GbR.









Die Technotöne GbR bestehend aus Marius Weik, Simon Baranek, Hannes Haselmaier, Mike Kübler sowie Florian Seeger ist schon länger als Organisatorin von Techno-Partys aktiv. Man habe sich oft über das rare Angebot an Technoveranstaltungen in der Gegend beschwert und eines Abends eben beschlossen, dem ein Ende zu setzen. „Unsere erste Veranstaltung fand in Hochdorf statt und unser Budget war damals ziemlich gering“, erzählt Marius Weik.