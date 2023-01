2 In der Kirchstraße in Lahr wird bald ein neuer Laden eröffnen, der CBD-Produkte verkaufen wird. Foto: Blessing

In Lahr gibt es immer mehr Läden, die CBD-Produkte anbieten, also rauschfreie Hanfprodukte. Auch in der Kirchstraße wird bald ein neuer CBD-Shop eröffnen. Die Produkte sind umstritten und ihre Wirkung nicht nachgewiesen.















Lahr - Etwa vor fünf Jahren hat der Trend angefangen. Die ersten CBD-Produkte und -Läden eroberten den deutschen Markt – auch Lahr war da keine Ausnahme. Das "Hanfnah" in der Kaiserstraße hat die Artikel bereits seit sieben Jahren im Sortiment. Der Schweizer Mutterkonzern des "CBD-Market" ist seit fünf Jahren im CBD-Geschäft tätig, der Lahrer "CBD-Market" seit circa einem Jahr in der Lahrer Obststraße ansässig. Weitere Läden, wie der "Grin Time" in der Kirchstraße, folgten. Auch in Supermärkten und Apotheken sind die Produkte im Sortiment.