Rauschebart im Sportschuh: Beim Nikolauslauf der LG Geroldseck Lahr ging es wieder bunt zu

Der 32. Nikolauslauf der LG Geroldseck Lahr war ein Erfolg. Neben sportlichen Leistungen präsentierten einige der mehr als 400 Teilnehmer auch wieder kreative Verkleidungen.
Im Vergleich zu den Vortagen war es am Lauftag mit mehr als 10 Grad relativ mild. Auch ein kleiner Regenschauer zum Start sollte die Vorfreude der insgesamt mehr als 400 Teilnehmer nicht trüben, wie es in einer Pressemitteilung der LG Geroldseck heißt. Und auch die Lauf- und Walkingstrecken präsentierten sich bis auf wenige matschige Stellen in einem guten Zustand für die vielen Sportler.