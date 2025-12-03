Rauschebart im Sportschuh: Beim Nikolauslauf der LG Geroldseck Lahr ging es wieder bunt zu

Der 32. Nikolauslauf der LG Geroldseck Lahr war ein Erfolg. Neben sportlichen Leistungen präsentierten einige der mehr als 400 Teilnehmer auch wieder kreative Verkleidungen.

Im Vergleich zu den Vortagen war es am Lauftag mit mehr als 10 Grad relativ mild. Auch ein kleiner Regenschauer zum Start sollte die Vorfreude der insgesamt mehr als 400 Teilnehmer nicht trüben, wie es in einer Pressemitteilung der LG Geroldseck heißt. Und auch die Lauf- und Walkingstrecken präsentierten sich bis auf wenige matschige Stellen in einem guten Zustand für die vielen Sportler.

Die Strecke der beiden Laufwettbewerbe führte wie immer vom Start an der Geroldsecker Halle in Reichenbach zunächst über beziehungsweise am Damm des Rückhaltebeckens entlang über Kuhbach zum Fischerknab und dann wellig mit ein paar Höhenmetern gespickt am Waldrand entlang zurück zum Start.

Die Teilnehmer des zehn Kilometer langen Planwerk-Gehle-Cups mussten insgesamt zwei Runden mit jeweils fünf Kilometern bewältigen. Insgesamt 252 Finisher erreichten das Ziel. In der Männerwertung gewann dabei Sebastian Dotter (Team Leistungsdiagnostik.de) überlegen in 34,19 Minuten vor Nicolas Adler (Sparkasse Hanauerland) in 34,56 Minuten sowie Giacomo Francisci (vereinslos) in 35,30 Minuten. In der Damenwertung gewann Valerie Moser (Running Team Ortenau) in einer Endzeit von 35,43 Minuten, was für sie in der Gesamtwertung einen überragenden fünften Platz bedeutete, heißt es in der Mitteilung. Dahinter erreichte die Bergläuferin Franziska Schmieder (LG Brandenkopf) in 37,52 Minuten den zweiten Platz vor Annika Brucker (Roadrunners Südbaden) in 39,21 Minuten.

Auch im fünf Kilometer langen GFA Finanz plus Immo Cup erreichten laut der Mitteilung insgesamt 77 Teilnehmer das Ziel am Ufer der Schutter.

Auch die 85-jährige Elfriede Hodapp nahm erfolgreich am sportlichen Event teil

In der Männerwertung gewann Alexis Schneider (Running Team Schweighouse) souverän in 17,31 Minuten vor dem Zweitplazierten Nicolas Weber (Running Team Ortenau) in 18,14 Minuten sowie dessen Vereinskollegen Salvatore Corriere in 18,20 Minuten. Bei den Damen setzte sich derweil Rahel Roth (Roadrunners Südbaden) in 19,44 Minuten vor Johanna Acs (TV Lahr) in 20,05 Minuten und der Drittplazierten Lena Huber (Running Team Ortenau) in 20,27 Minuten durch.

Auch die 37 Walkerinnen und Walker starteten im fünfeinhalb Kilometer langen Rad Schulz Cup auf einer separaten Runde. Hier dominierten die Sieger Jean-Luc Heckmann (CSL Neuf Brisach) und Nicole Wohnhaas (Marche Nordique Ergersheim) in 45,4 Minuten.

Besonders hervorzuheben ist laut Mitteilung das Fünf- Kilometer-Finish der über die Region hinaus bekannten 85-jährigen Elfriede Hodapp vom SC Önsbach.

Abschluss und Ausblick

Am Ende freuten sich alle Teilnehmer im Ziel über warme Getränke und den legendären Weckmann und genossen die schöne Atmosphäre der Siegerehrung bei Kaffee und Kuchen in gemütlicher Runde. Die Läufer der LG Geroldseck Lahr freuen sich schon wieder auf den Nikolauslauf 2026, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.