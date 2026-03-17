Raunheim in Hessen: Zwei Menschen in Bistro erschossen – Täter flüchtig

In den Morgenstunden betritt ein bewaffneter Unbekannter ein Lokal im hessischen Raunheim und schießt. Zwei Menschen überleben das Verbrechen nicht.
Gewaltverbrechen in Bistro, am frühen Morgen fallen Schüsse: In einem Lokal in Raunheim nahe dem Frankfurter Flughafen sind zwei Menschen getötet worden. Am Vormittag lief eine Fahndung mit Hubschrauber und einem größeren Polizeiaufgebot nach dem noch unbekannten Schützen. Viele Details sind noch nicht bekannt. Ermittler wollen möglicherweise im Laufe des Tages weitere Angaben machen.