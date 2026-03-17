Raunheim in Hessen: Zwei Menschen in Bistro erschossen – Täter flüchtig

In den Morgenstunden betritt ein bewaffneter Unbekannter ein Lokal im hessischen Raunheim und schießt. Zwei Menschen überleben das Verbrechen nicht.

Gewaltverbrechen in Bistro, am frühen Morgen fallen Schüsse: In einem Lokal in Raunheim nahe dem Frankfurter Flughafen sind zwei Menschen getötet worden. Am Vormittag lief eine Fahndung mit Hubschrauber und einem größeren Polizeiaufgebot nach dem noch unbekannten Schützen. Viele Details sind noch nicht bekannt. Ermittler wollen möglicherweise im Laufe des Tages weitere Angaben machen.

Die Opfer erliegen am Tatort ihren Verletzungen Nach ersten Erkenntnissen soll eine bewaffnete Person gegen 3.45 Uhr das Bistro betreten und auf die zwei Menschen geschossen haben. Beide seien noch vor Ort ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Warum so früh am Morgen Menschen in dem Bistro waren, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Lokal soll der Polizei zufolge aber bis 5.00 Uhr geöffnet haben.

Tatort weiträumig abgesperrt

Ermittler in weißen Schutzanzügen und mit Masken sicherten Spuren und machten Fotos vom Tatort. Das Lokal im Erdgeschoss des zweigeschossigen Hauses in der rund 17.000 Einwohner zählenden Stadt war mit roten Flatterbändern weiträumig abgesperrt.

Auf die Frage, wie der Täter möglicherweise im Zusammenhang mit dem Bistro steht, sagte ein Polizeisprecher: „Das müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.“ Nach den tödlichen Schüssen in den Morgenstunden floh der Schütze nach Polizeiangaben. Nach ihm wird gefahndet. Ob im Umfeld des Lokals schon früher mal ermittelt wurde, sei ebenso unbekannt.

Die Hintergründe und Motive für das Verbrechen sind nach Angaben eines Polizeisprechers noch völlig unklar. Auch über die Opfer war zunächst nichts bekannt. Ihre Leichen lagen am Morgen noch in dem Lokal.

Solche Verbrechen sind kein Einzelfall

Schüsse in öffentlich zugänglichen Einrichtungen kommen immer wieder vor. In Hamburg wurde Ende vergangenen Jahres ein Mensch in einem Burgerladen verletzt. Im Oktober vergangenen Jahres fielen in Gießen Schüsse in einem Wettbüro. Bei dem Verbrechen wurden drei Menschen verletzt.