Raumschaft Triberg: Zwischenlösung für den Klärschlamm notwendig

Ab 2029 gilt die Pflicht zur Rückgewinnung von Phosphor. Der aktuelle Entsorgungsvertrag läuft aus. Für die Zwischenlösung braucht es eine europaweite Ausschreibung.
Neben der Verabschiedung des langjährigen Verbandsvorsitzenden, Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel, und der Wahl seines Nachfolgers Sven Ketterer stand die Vergabe der europaweiten Ausschreibung der Klärschlammentsorgung im Mittelpunkt der Gemeindeverwaltungsverbandssitzung. Die Klärschlammentsorgung soll im Zuge der Phosphor-Rückgewinnungspflicht ab dem Jahr 2029 gebündelt erfolgen, da es nur sehr wenige Anlagen gibt, die Phosphor aus dem Klärschlamm lösen können.