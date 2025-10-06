Raumschaft Haslach: Rathauschefs fordern mehr Vertrauen

Beim politischen Frühstück mit der Landtagsabgeordneten Sarah Schweizer nutzten die Bürgermeister der Raumschaft Haslach die Gelegenheit zur Aussprache.
Die Bürgermeister der Raumschaft Haslach hatten vergangene Woche Gelegenheit, beim Frühstück mit der CDU-Landtagsabgeordneten Sarah Schweizer im „Stadthotel“ auf aktuelle Herausforderungen und Probleme hinzuweisen, um diese in die Landespolitik hineinzutragen – und sie nutzten diese reichlich. Dabei zeigte sich, dass in vielen Bereichen dringender Handlungsbedarf besteht.