Cape Canaveral - Zwei kommerzielle Lander sind zum Mond gestartet. Mithilfe einer "Falcon 9"-Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk hoben sie vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten.

Zum einen befindet sich "Blue Ghost" an Bord, entwickelt und gebaut vom Unternehmen Firefly Aerospace mit Sitz in Texas. Der zweite Mondlander ist "Resilience" des japanischen Start-Ups ispace. Der erstgenannte soll in etwa 45 Tagen am Mond ankommen, der zweitgenannte erst in vier bis fünf Monaten.

Der etwa zwei Meter hohe und drei Meter breite "Blue Ghost" umfasst Materialien und Instrumente für zehn wissenschaftliche Untersuchungen der Nasa, mit denen rund zwei Wochen lang der Mond untersucht und so bemannte Missionen dorthin vorbereitet werden sollen. "Resilience" hat auch das Mini-Gefährt "Tenacious" dabei, welches die Mondoberfläche erkunden und lockeres Material einsammeln soll.