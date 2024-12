Raumfahrt: Weltraum-Odyssee zweier ISS-Astronauten zieht sich

2 Die beiden Astronauten sollten im Februar zurückkehren. (Archivbild) Foto: John Raoux/AP/dpa

Nur etwa eine Woche sollten Suni Williams und Barry Wilmore im All sein - daraus werden nun etwa zehn Monate.









Washington - Zwei seit Juni in der Internationalen Raumstation ISS festsitzende US-Astronauten müssen noch länger als bislang gedacht dort ausharren. Der Start der Ablöse-Crew werde sich bis mindestens Ende März 2025 verspäten, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Dienstag (Ortszeit) mit. Bis dahin werden die Astronauten Suni Williams (59) und Barry Wilmore (61) rund zehn Monate auf dem Außenposten der Menschheit in etwa 400 Kilometern über der Erde verbracht haben - geplant war nur etwa eine Woche.