Der erste bemannte Mondflug seit 1972 lässt weiter auf sich warten: Wegen Wasserstoff-Lecks bei Tests muss die Nasa den «Artemis 2»-Start verschieben. Das Problem ist nicht neu.
Cape Canaveral - Mehr als fünf Jahrzehnte nach der letzten Apollo-Mission will die Nasa wieder Astronauten in Richtung Mond schicken. Doch der Zeitplan dafür gerät ins Rutschen: Nach Problemen bei der Generalprobe muss der ursprünglich für kommende Woche geplante Start von "Artemis 2" verschoben werden. "Wir streben nun März als frühestmöglichen Starttermin an", teilte Nasa-Chef Jared Isaacman nach dem Test auf der Plattform X mit.