Warum so viele zum Mond wollen - und es oft nicht klappt

1 Start der ULA Vulcan VC2S-Rakete für die Peregrine Mission One (PM1) Anfang Januar in Florida. Foto: ---/ULA/PA Media/dpa

Lange wollte kaum jemand zum Mond. Das hat sich geändert. Allerdings gibt es trotz modernster Technik auffallend viele Fehlschläge. Warum gelingt oft nicht, was vor 50 Jahren funktionierte?









Berlin/Tokio - Mehrere Jahrzehnte lang hatte die Menschheit kein gesteigertes Interesse daran, zum Mond zu fliegen. Diese Zeiten sind vorbei, zuletzt gab es wieder regen Verkehr an und um den Erdtrabanten. So will Japan noch diesen Freitag als fünftes Land überhaupt eine Sonde dort landen.