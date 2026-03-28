Raumfahrt: Vor geplanter Nasa-Mondmission – Crew in Cape Canaveral

Kommende Woche soll die krisengeplagte Mondmission «Artemis 2» endlich starten - und die Crew ist bereit. Ein Maskottchen aus Deutschland hat es allerdings nicht an Bord geschafft.
Cape Canaveral - Wenige Tage vor dem geplanten Start der ersten bemannten Mondmission seit mehr als 50 Jahren ist die Crew am Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida eingetroffen. "Lasst uns zum Mond fliegen", sagte Nasa-Astronaut Reid Wiseman, nachdem er gemeinsam mit seinen Crew-Kollegen Christina Koch, Victor Glover und Jeremy Hansen in Cape Canaveral gelandet und von Nasa-Chef Jared Isaacman begrüßt worden war. "Die Nation und die Welt warten da schon eine lange Zeit drauf."