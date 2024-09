Raumfahrt: Starliner-Kapsel soll ohne Besatzung zurückfliegen

1 Bald wieder auf der Erde: die "Starliner"-Kapsel. Foto: Uncredited/NASA/AP/dpa

Boeings «Starliner»-Raumschiff bereitet Probleme - und soll deshalb ohne zwei Nasa-Astronauten zurück zur Erde fliegen. Interessant wird dabei, in welchem Zustand die Kapsel ankommt.









Cape Canaveral - Aus einer Woche im All wurden drei Monate: Das krisengeplagte Raumschiff "Starliner" soll in der Nacht von Freitag auf Samstag endlich zurück zur Erde reisen - allerdings ohne die zwei Astronauten, die es im Juni zur Internationalen Raumstation ISS gebracht hatte. Die Kapsel wird sich laut US-Weltraumbehörde Nasa um kurz nach Mitternacht MESZ von der Raumstation 400 Kilometer über der Erde lösen. Nach sechs Stunden soll sie in der Wüste des US-Bundesstaates New Mexico ankommen.