Raumfahrt: Satelliten aus Europa sollen den Mond umkreisen

1 Neue Esa-Satelliten sollen künftig um den Mond fliegen und Mondmissionen helfen. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa

Der Mond rückt wieder stärker in den Fokus der Raumfahrt. In den kommenden Jahren könnte es Hunderte Missionen dorthin geben. Satelliten aus Europa sollen die Flüge erleichtern.









Paris - Die europäische Raumfahrtagentur Esa will mit einem neuen Programm Mondmissionen erleichtern. Konkret plant sie, mehrere Satelliten für Kommunikation und Navigation ins All bringen, die den Mond umkreisen. "Diese Infrastruktur ist für die Rückkehr der Menschheit zum Mond und ihre langfristige Präsenz dort essenziell", teilte die in Paris ansässige Esa mit.