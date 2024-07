Raumfahrt: Europas Hoffnungsträger hebt ab: Ariane 6 fliegt ins All

6 Der Flug der Rakete dauert knapp drei Stunden. Foto: Rachel Boßmeyer/dpa

Es geht um Europas Unabhängigkeit in der Raumfahrt. Erstmals hebt die neue Rakete Ariane 6 ins All ab. Doch noch ist der Flug nicht gelungen.









Kourou - Das Warten hat ein Ende: Die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 ist erstmals in den Weltraum abgehoben und könnte Europas Raumfahrt damit aus einer Krise mit seinen Trägerraketen holen. Die Rakete startete gegen 21.00 Uhr deutscher Zeit am europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana unter den gebannten Blicken zahlreicher Raumfahrtbegeisterter.