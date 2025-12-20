Raumfahrt: Nasa verliert Kontakt zu Mars-Sonde

Seit rund zehn Jahren kreist die Sonde «Maven» um den Mars und liefert wichtige Daten. Seit kurzem aber bleibt sie stumm.
Washington - Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat den Kontakt zur Mars-Sonde "Maven" verloren. Es werde daran gearbeitet, diesen Kontakt wiederherzustellen, sagte eine Nasa-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Seit rund zwei Wochen seien keine regulären Daten mehr empfangen worden. Aus einem "kurzen Fragment", gehe hervor, dass die Sonde möglicherweise "auf unerwartete Art und Weise rotiert" sei.